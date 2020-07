Macron al bancone del bar con Conte e Merkel, retroscena: "Aereo coi motori accesi". Consiglio Ue al punto di non ritorno (Di domenica 19 luglio 2020) "Il mio Aereo ha i motori accesi". Emmanuel Macron pronto a lasciare il Consiglio Ue e tornare all'Eliseo, l'Europa a un passo dal punto di non ritorno. I retroscena da Bruxelles riferiscono di un presidente francese indispettito dal muro del premier olandese Mark Rutte a tal punto di minacciare di far saltare l'ultimo giorno di riunione. Lo scenario è noto: da una parte c'è Rutte, appunto, unico anche tra i cosiddetti "paesi frugali" a voler a ogni costo il diritto di veto, il potere cioè di far saltare gli aiuti del Recovery Fund a quei paesi considerati meno affidabili (in testa c'è ovviamente l'Italia). Dall'altra, Giuseppe Conte e lo spagnolo Pedro Sanchez, ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : #Macron al bancone del bar con #Conte e #Merkel, retroscena: 'Aereo coi motori accesi'. #ConsiglioUe al punto di no… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron bancone Addio smart working, si torna al tavolo vero. I leader e la caccia al tesoro in mascherina La Repubblica Emmanuel Macron, Consiglio Ue al punto di non ritorno: "Aereo coi motori accesi". Retroscena: Conte, Rutte e Merkel, verso il disastro?

Al mattino, il capo di Stato francese ha ammorbidito un po' i toni per la stamap: "Bisogna trovare dei buoni compromessi nelle prossime ore e credo che sia ancora possibile, ma questi compromessi non ...

Al mattino, il capo di Stato francese ha ammorbidito un po' i toni per la stamap: "Bisogna trovare dei buoni compromessi nelle prossime ore e credo che sia ancora possibile, ma questi compromessi non ...