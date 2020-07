Joseph DeAngelo, da poliziotto a serial killer: decine di omicidi, stupri e rapine (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Stati Uniti possiedono una lista nera di decine di serial killer metodici e senza scrupoli. Nel corso della loro storia, questi assassini hanno sparso sangue e terrore da una costa all’altra, occupando le prime pagine dei giornali con i loro efferati crimini. Alcuni sono diventati delle celebrità, come Zodiac, Ed Kemper, Ted Bundy e Charles Manson con la sua “Famiglia”, tanto da ispirare romanzi, film e serie tv. Un altro celebre assassino è Joseph DeAngelo, “il killer del Golden State”, oggi 74enne. Lo scorso 29 giugno ha ammesso davanti alla corte e ai familiari delle sue vittime: “I did all that” (“Ho fatto tutta quella roba”). Il riferimento è agli oltre 50 stupri, 13 ... Leggi su thesocialpost

Joseph DeAngelo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Joseph DeAngelo