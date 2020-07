Hazard: “Quest’anno la peggior stagione della mia carriera. Zidane? E’ uno dei più forti” (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la vittoria con il suo Real Madrid della Liga diventando campione di Spagna, Eden Hazard ha parlato ai microfoni di FranceInfo commentando la sua stagione con la camiseta blanca dopo esser arrivato dal Chelsea la scorsa estate senza riuscire a brillare all’ombra del “Santiago Bernabeu“. Queste le parole della stella belga: “Quest’anno abbiamo vinto questo titolo com collettivo, a livello individuale, ho avuto la peggior stagione della mia carriera. Zidane? Da giocatore era il migliore, adesso come allenatore, non abbiamo nemmeno più bisogno di descriverlo. In pochi anni, ha dimostrato di essere già uno dei più forti.” Foto: profilo twitter Real L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

rajonee09 : @AndreaPintore5 @kravotz Quindi è il titolo sbagliato. Comunque quest'anno solo Hazard è costato 100M e Jovic 60 qu… - frango0o : Ma hazard ha fatto solo un gol quest'anno?? Aiuto - Enry_Inter93 : Stessa formazione titolare dello scorso anno ad eccezione di Hazard (che però quest’anno ha passato 3/4 della stagi… - AnStorti : Hazard per le aspettative abbastanza un flop quest’anno -

