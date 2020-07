Genoa-Lecce oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Sfida salvezza tra Genoa e Lecce, al Ferraris si affrontano le due compagini separate ad oggi da un solo punto. I liguri momentaneamente salvi con un punto di margine vogliono allungare nel match casalingo della 34° giornata di Serie A 2019/2020. Fiuta invece l’occasione per il sorpasso la squadra di Liverani che dopo il colpaccio contro la Lazio ha raccolto un solo punto. La sfida inizierà domenica 19 luglio alle ore 19.30, il confronto sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Calcio 2, canale dal quale si potrà seguire anche l’incontro in live streaming grazie alla piattaforma Sky Go. Leggi su sportface

