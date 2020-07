G8, il papà di Carlo Giuliani: «La morte di mio figlio è una delle più grandi ingiustizie del nostro Paese» (Di domenica 19 luglio 2020) «Guardare avanti, sapendo che avanti non ci si può andare da soli, ma riuscendo a trainare, a riprendere una capacità di guida e non nel senso del “sono più forte io”, ma nel senso del diffondere idee di giustizia e capacità di comprendere le cose, affrontare i problemi e risolverli. Questo è il messaggio di quel movimento che andrebbe ripreso, secondo me». A parlare, all’agenzia stampa Adnkronos, è Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il manifestante che prese parte alle proteste del movimento no global e che venne ucciso durante gli scontri di piazza del G8 di Genova. Da quel giorno sono passati 19 anni: era il 20 luglio 2001 quando Carlo Giuliani moriva nel corso di scontri tra manifestanti anti-G8 e forze dell’ordine. Intanto, anche ... Leggi su open.online

