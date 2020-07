Coronavirus, bimba di 2 anni stuprata mentre è in isolamento (Di domenica 19 luglio 2020) Siamo in Sudafrica, è qui che qualcuno avrebbe stuprato una bimba di 2 anni mentre si trovava in ospedale. A notare il drammatico fatto sarebbero stati i familiari, una volta che la piccola è tornata a casa. Rappresentanti dell’ospedale parlano di un “errore di comunicazione“. I fatti sono riportati da numerose fonti locali, che stanno analizzando con cautela la notizia, che se confermata sarebbe terrificante per l’efferatezza del crimine commesso. Qualche settimana fa, la famiglia di una bimba di 2 anni si sarebbe presentata nell’ospedale Dr George Mukhari a Ga-Rankuwa, distretto della capitale amministrativa del Sud Africa, Pretoria. La bambina, viene riferito, mostrava i sintomi del Coronavirus e per questo i medici che l’hanno presa ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bimba Coronavirus, bimba nasce positiva in Portogallo Adnkronos Incontro familiari-ospiti RSA: a Monzuno camere gonfiabili anti-contagio

Lo ha reso noto la direttrice della Sanità pubblica della città di Corpus Christi, nella contea di Nueces, uno dei principali focolai attivi nello stato americano. "Al momento abbiamo 85 bimbi di meno ...

In Texas 85 bebè con meno di un anno positivi al Covid. Guerra Fauci-Trump sulle mascherine

