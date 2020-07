Consulenze per 300mila euro senza bando per integrazione tra A2A e AEB. M5s: “Affidate a ex collaboratore, possibile conflitto d’interessi” (Di domenica 19 luglio 2020) Consulenze senza bando per una fusione senza bando. Prima il Tar ha sospeso l’integrazione tra A2A e AEB perché l’ingresso della multiutility di Milano e Brescia nel capitale di quella brianzola (AEB sta per Ambiente Energia Brianza) è stata decisa senza passare per una gara. Ora salta fuori che senza gara erano anche alcune delle Consulenze preparatorie a tale integrazione, affidate da AEB a Roland Berger, società che come capo progetto aveva, tra l’altro, un ex consulente proprio di A2A. Tanto che di “possibile conflitto di interessi” parlano due dei firmatari del ricorso al Tar, il consigliere regionale del M5s Marco Fumagalli e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

