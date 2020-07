Come evitare di lavare troppo i capelli in estate per non rovinarli (Di domenica 19 luglio 2020) In estate, tra bagni al mare, grandi sudate tra casa e ufficio, corsette e altro, la doccia ci salva praticamente sempre. E ci aiuta anche a combattere il caldo. Il problema però, sia per gli uomini che per le donne, sono i capelli. Infatti se possiamo senza problem farci anche 3 o 4 docce al giorno, lavare i capelli così tanto spesso, non aiuta, anzi. In estate, i lavaggi troppo frequenti, potrebbero finire per rovinare i capelli. Come possiamo quindi evitare di lavare tutti i giorni i capelli, mantenendoli comunque puliti e in ordine? Anche se il caldo, il sudore e l’umidità tendono a sporcare più rapidamente i nostri capelli, dei lavaggi ... Leggi su ultimenotizieflash

forzapd : @Lia72776786 @enrico_zanetti Ho suggerito che le lezioni in classe si possono seguire anche online è come fosse in… - animefanni99 : RT @italianarmyfam_: Rubiamo un attimo della vostra attenzione: come sapete, la radio Lunedì parlerà dei commenti che hanno ricevuto ecc ec… - CauSerafina : Il sospetto e’ fortissimo, non sanno come evitare le elezioni! - WeFightforWonho : RT @italianarmyfam_: Rubiamo un attimo della vostra attenzione: come sapete, la radio Lunedì parlerà dei commenti che hanno ricevuto ecc ec… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @AdryWebber: Pensioni: ecco l’unica soluzione per evitare il taglio richiesto dall’UE peccato originale” (come definito da @vfeltri) del… -

Ultime Notizie dalla rete : Come evitare Fisco e mercato unico: l'arma di Bruxelles per evitare una nuova sconfitta come nel caso Apple-Irlanda la Repubblica Volto Santo, evitare divisioni Un’occasione di approfondimento

Reciproco riconoscimento dell’autenticità delle due opere, quale testimonianza anche di una forte valenza culturale nella quale le due comunità si identificano. Non solo: un’occasione per studiarle e ...

Perché la principessa Beatrice si è sposata in gran segreto?

Colpa di papà Andrea e di Meghan Markle… La principessa Beatrice di York ha colto tutti alla sprovvista. Ma, con senno di poi, dovevamo aspettarcelo. Una volta saltate le nozze ufficiali, previste per ...

Reciproco riconoscimento dell’autenticità delle due opere, quale testimonianza anche di una forte valenza culturale nella quale le due comunità si identificano. Non solo: un’occasione per studiarle e ...Colpa di papà Andrea e di Meghan Markle… La principessa Beatrice di York ha colto tutti alla sprovvista. Ma, con senno di poi, dovevamo aspettarcelo. Una volta saltate le nozze ufficiali, previste per ...