Brescia Spal 0-0 LIVE: giallo per Spalek (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Spal si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Spal 0-0 MOVIOLA 9′ Ritmi bassi – Il Brescia non forza il ritmo, la Spal non riesce a trovare spazi in attacco. Punteggio bloccato sullo 0-0. 19:32 Si parte! Il primo pallone al Mario Rigamonti di Brescia viene gestito dalla Spal. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Brescia Spal 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24

Notiziedi_it : Serie A, Brescia-SPAL ore 19.30: le formazioni ufficiali - Miles686 : Onestamente non so se guardarmi Genoa-Lecce oppure il big match Brescia-SPAL. Dura scegliere in sti casi - SerieASitdown : RT @spalferrara: È iniziata Brescia - SPAL!???? #MaiSola #ForzaSPAL - miglio_x : RT @RaiSport: Il cammino delle squadre coinvolte nella lotta per evitare la #SerieB ? #90minuto #Genoa #Lecce #Brescia #Spal - Matador1337 : RT @dan_maze: Genoa ?? Lecce Brescia ?? SPAL Il turno di oggi è un omaggio a @Matador1337 e alla sua Setta di ascoltatori di @vox2box -