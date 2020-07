Belen Rodriguez e Nina Moric “bacchettate” da Costanzo: “Devono dare il buon esempio” (Di domenica 19 luglio 2020) Belen Rodriguez e Nina Moric “bacchettate” da Maurizio Costanzo. Il celebre giornalista romano, cura tra le pagine di Nuovo TV una sua rubrica ed ha risposto ad un interrogativo di una lettrice che ha tirato in ballo proprio ex moglie e fidanzata di Fabrizio Corona. Costanzo bacchetta Belen Rodriguez e Nina Moric: “Devono dare il... L'articolo Belen Rodriguez e Nina Moric “bacchettate” da Costanzo: “Devono dare il buon esempio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Belen Rodriguez e Nina Moric 'bacchettate' da Maurizio Costanzo: “Devono dare il buon esempio” - infoitcultura : Belen Rodriguez ‘baciata’ dal tramonto: mini abito bianco e profilo perfetto - infoitcultura : Belen Rodriguez, Nina Moric l’ha incontrata dice che è distrutta e ammette un’altra verità - infoitcultura : Belen Rodriguez: la madre di Antinolfi svela i retroscena del loro legame - infoitcultura : Stefano De Martino, messaggio in codice per Belen Rodriguez? -