Zidane snobba CR7: «Vinciamo grazie alla squadra» – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Zidane snobba Cristiano Ronaldo: cos’ha detto l’allenatore del Real Madrid dopo la vittoria della Liga – VIDEO Intervenuto in conferenza stampa prima della partita con il Leganes, Zinedine Zidane ha parlato così della vittoria della Liga del suo Real Madrid. «Credo che quando Vinciamo ci riusciamo grazie alla squadra. Dei giocatori che ci sono in un determinato momento. Non bisogna toglier loro alcun merito, specialmente dopo un campionato difficile come questo. Abbiamo lottato fino alla fine e adesso ci godiamo i frutti di questi sforzi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

