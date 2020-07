Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 10:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO NOMENTANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA ALTEZZA USCITA APPIA UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA AURELIA PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE DALL USCITA TORRIMPIETRA FINO INCROCIO VIA DI CERI VERSO LADISPOLI, AL MOMENTO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO ALTRE CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO LA CAPITALE ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA E SCENDENDO SULLA VIA LITORANEA TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA E CHIUDIAMO CON LA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - andrea5788 : @Mar_Cacciatore @andreaturco79 @BiagioSdC @SdR_FAQ @romatoday @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb… - Mar_Cacciatore : @andrea5788 @andreaturco79 @BiagioSdC @SdR_FAQ @romatoday @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb… - marino29b : RT @EnricoStefano: Stamattina sopralluogo con la Commissione al Parco Pertini, per lavorare sulla viabilità dell'ambito SDO a tutela dei pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama