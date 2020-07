Verona-Atalanta 1-1, Juric frena la corsa di Gasperini (Di sabato 18 luglio 2020) Il Verona ferma l’Atalanta e la costringe a rimandare la qualificazione aritmetica in Champions. Al Bentegodi finisce 1-1, con i gol di Zapata e Pessina all’inizio del secondo tempo. Ora la squadra di Gasperini è seconda con l’Inter, a quota 71. Ma la squadra di Conte deve ancora giocare contro la Roma. Se la Juve vincesse sulla Lazio, lunedì, si porterebbe a +9. L'articolo Verona-Atalanta 1-1, Juric frena la corsa di Gasperini ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Atalanta_BC : Sabato a Verona! ?? Back on track in Verona! ? ???? #SerieATIM | 34ª giornata ?? @HellasVeronaFC ??? Stadio Marcantonio… - Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | 1-1 | 58' ? Tap-in di Pessina dopo un altro bell'intervento di #Gollini, pareggio del Verona. ?… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - FriJun19 : RT @AroundTurin: FT Verona-Atalanta 1-1 ?? - LCKekkoDL98 : RT @Cacace_Marco: E la “squadretta Verona” ha fermato Inter e Atalanta. A dare ancora più valore alla vittoria della nostra Roma. -