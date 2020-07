Udinese, i convocati di Gotti per il Napoli: out Teodorczyk e Jajalo (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico dell’Udinese, Gotti, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Napoli. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Musso; Nicolas; Perisan DIFENSORI: Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio CENTROCAMPISTI: Fofana; De Paul; Walace; Sema; Ballarini; Palumbo; Lirussi ATTACCANTI: Lasagna; Nestorovski; Oviszach; Compagnon FOTO: Twitter Ufficiale Udinese L'articolo Udinese, i convocati di Gotti per il Napoli: out Teodorczyk e Jajalo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Napoli, una buona notizia per #Gattuso: #Malcuit torna tra i convocati - Spazio_Napoli : - news24_napoli : Convocati Udinese: fuori Jajalo, le scelte di Gotti #Napoli - Pall_Gonfiato : #Udinese: ecco i giocatori che prenderanno parte alla trasferta di #Napoli - infoitsport : Napoli-Udinese, i convocati di Gotti. Out Fofana per squalifica, Jajalo e Teodorczyk per infortunio -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese convocati Napoli-Udinese, i convocati di Gotti: fuori Teodorczyk e Jajalo TUTTO mercato WEB Napoli-Udinese, i convocati di Gotti

Ecco la lista dei 23 convocati per la gara Napoli – Udinese in programma domani, domenica 19 luglio, alle ore 19.30 allo Stadio San Paolo: ...

Napoli-Udinese, i convocati di Gattuso: out Llorente, Younes e lo squalificato Di Lorenzo

Dopo una prima fase dedicata ai torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche a gruppi. Napoli-Udinese, i convocati di Gattuso: out Llorente, Younes e lo squalificato Di Lorenzo. vedi letture.

Ecco la lista dei 23 convocati per la gara Napoli – Udinese in programma domani, domenica 19 luglio, alle ore 19.30 allo Stadio San Paolo: ...Dopo una prima fase dedicata ai torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche a gruppi. Napoli-Udinese, i convocati di Gattuso: out Llorente, Younes e lo squalificato Di Lorenzo. vedi letture.