Setti | “Juric? Sta facendo le sue valutazioni Finché non c’è la firma non sappiamo se resta”

Il presidente dell'Hellas Verona, Setti, ha parlato pochi istanti prima della gara contro l'Atalanta. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport a proposito del tecnico Juric: "Resta con noi? Fino a quando non c'è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme. Siamo sempre stati chiari con lui, Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono problemi".

