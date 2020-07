Serie A, 34ª giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 19 luglio, Roma-Inter… (Di sabato 18 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 15ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 19 luglio.PARMA – SAMPDORIA Domenica 19/07 h. 17.15CALVARESEDE MEO – BOTTEGONIIV: SACCHIVAR: MANGANIELLOAVAR: LIBERTIBRESCIA – SPAL Domenica 19/07 h. 19.30ABBATTISTADEL GIOVANE – PERROTTIIV: SERRAVAR: BANTIAVAR: TOLFOFIORENTINA – TORINO Domenica 19/07 h. 19.30MARIANIGIALLATINI – CALIARIIV: ROSVAR: GIACOMELLIAVAR: PASSERIGENOA – LECCE Domenica 19/07 h. 19.30DOVERIPAGANESSI – MONDINIV: PAIRETTOVAR: IRRATIAVAR: RANGHETTINAPOLI – UDINESE Domenica 19/07 h. 19.30CHIFFIFIORITO – DI IORIOIV: VOLPIVAR: DI PAOLOAVAR: COSTANZORoma – ... Leggi su mediagol

