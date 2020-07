San Basilio, Roma: sequestrato dalla polizia un B&B a luci rosse (Di sabato 18 luglio 2020) Roma – Era il 20 Giugno quando gli agenti della Squadra Anticrimine del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, dopo una lunga e complessa attività d’indagine, hanno sottoposto a fermo di polizia Giudiziaria, T.D. cittadina romena e C.M. cittadino moldavo per favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione. L’uomo e la donna gestivano l’attività presso un B&B della Capitale e casa vacanza dove gli investigatori, con servizi di appostamento, riprese fotografiche e sentendo a verbale numerose persone informate sui fatti (clienti, residenti, ecc.), hanno accertato che vi era una forte attività di meretricio. Nelle strutture vi era un elevato via vai di clienti e flusso di denaro e le ragazze dedite al meretricio, quasi tutte dell’est Europa, erano costrette a dare parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

"Eccolo il cagnolino anziano gettato tra la spazzatura oggi e salvato dai carabinieri di San Basilio a Roma. Lo abbiamo chiamato Spillo, è un piccolo nonnetto di almeno dieci anni di età e pesa ...

Un cane abbandonato dentro un sacchetto, vicino alla spazzatura. È successo a San Basilio, in via Girolamo Mechelli. A salvarlo i carabinieri della stazione locale, intervenuti dopo la segnalazione di ...

