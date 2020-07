Roma, terribile scoperta: trovato un cadavere nel Tevere (Di sabato 18 luglio 2020) Macabra scoperta nel primo pomeriggio di oggi, 18 luglio, nelle acque del Tevere, all’altezza di Ponte Sisto. Alle 14:37 un passante ha visto galleggiare un cadavere in acqua e ha immediatamente chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Trevi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con i mezzi Fluviale, Sierra 1, Sierra 2 e la squadra di Ostiense 7A. Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto con i gommoni, è riuscito ad avvicinare il corpo, appartenente a un uomo anziano, e lo hanno ancorato e trasportato sulla riva, dove è stato preso in carico dal personale del 118 e dagli agenti della polizia. Non si conoscono le generalità al momento, in quanto pare che l’uomo fosse senza documenti. Da un primo controllo fatto sulla salma sembra che fosse in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

