Roma-Inter, Conte alla vigilia: “Ragazzi criticato ingiustamente” (Di sabato 18 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A Domani l’Inter affronterà la Roma allo stadio ‘Olimpico’. alla vigilia del match, Antonio Conte ha presentato ai microfoni di Inter TV la sfida con i giallorossi. Ecco le sue parole. “Parliamo di una squadra attrezzata, hanno un ottimo organico e un bravo allenatore. Una partita di alto indice di difficoltà per noi che viene dopo aver giocato due giorni prima contro la Spal: quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero. Da parte nostra di positivo c’è l’entusiasmo: vediamo riconosciuto il lavoro che è ... Leggi su intermagazine

OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, grazie ancora una volta per il vostro sostegno... e da domattina testa alla difficile t… - MatteoBarzaghi : Inter rientrata oggi da Ferrara. Domenica altra trasferta a Roma. Barella è tornato in gruppo ed è recuperato. Luka… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Conte: 'Inter troppo bistrattata, ora vediamo riconosciuto il lavoro fatto. Roma? Alto indice di difficoltà' https://t.c… - imperialinter : Buon pomeriggio amici, Roma Inter è un 2-2 inciso nella pietra. #RomaInter -

Roma Inter Sky o Dazn? Mancano sempre meno partite al termine della Serie A 2019/20. Partite in cui Roma e Inter cercheranno di dare il massimo per conquistare rispettivamente il quinto e il secondo ...L'arbitro Di Bello di Brindisi è stato designato per dirigere Roma-Inter, incontro della 35/a giornata del campionato di serie A in programma domani sera all'Olimpico. Quanto alle altre partite in ...