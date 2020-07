Roma-Inter, Conte alla vigilia: “Ragazzi criticati ingiustamente” (Di sabato 18 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A Domani l’Inter affronterà la Roma allo stadio ‘Olimpico’. alla vigilia del match, Antonio Conte ha presentato ai microfoni di Inter TV la sfida con i giallorossi. Ecco le sue parole. “Parliamo di una squadra attrezzata, hanno un ottimo organico e un bravo allenatore. Una partita di alto indice di difficoltà per noi che viene dopo aver giocato due giorni prima contro la Spal: quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero. Da parte nostra di positivo c’è l’entusiasmo: vediamo riconosciuto il lavoro che è ... Leggi su intermagazine

OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, grazie ancora una volta per il vostro sostegno... e da domattina testa alla difficile t… - MatteoBarzaghi : Inter rientrata oggi da Ferrara. Domenica altra trasferta a Roma. Barella è tornato in gruppo ed è recuperato. Luka… - ecosdeportivos : RT @Datos_Champions: #SerieA???? Fecha 34?? 18/7 Hellas Verona vs Atalanta Cagliari vs Sassuolo Milan vs Bologna 19/7 Parma vs Sampdoria Bre… - GaboTorres72 : RT @OfficialASRoma: A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Romolo.… -