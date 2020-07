Robben si rimette in forma per il Groningen ma gli esercizi sono massacranti (Di sabato 18 luglio 2020) Robben si rimette in forma per il Groningen ma gli esercizi sono massacranti. L'olandese vuole superare tutti i test fisici per poter tornare a giocare da professionista. Robben si rimette in forma per il Groningen ma gli esercizi sono massacranti ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

zazoomblog : Robben si rimette in forma: gli allenamenti per il Groningen - #Robben #rimette #forma: #allenamenti - ItaSportPress : Robben si rimette in forma: gli allenamenti per il Groningen - -