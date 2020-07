Recovery fund, si tratta ancora Braccio di ferro tra Conte e Rutte (Di sabato 18 luglio 2020) Sfida Italia-Olanda e battaglia in Ue sul Recovery fund. "Nulla è incrollabile nella vita, vediamo domani" ha detto il premier Giuseppe Conte che stanotte ha congedato i cronisti che gli chiedevano dei "veti olandesi" e delle resistenze che hanno portato alla fumata nera tra i Ventisette nella prima giornata di lavori del consiglio europeo straordinario cui è affidato il difficile negoziato sul 'Next generation Ue'. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Che l’intesa fra i 27 leader europei in queste ore impegnati a Bruxelles nella difficile negoziazione sul piano Next Generation Eu, in particolare sul Recovery Fund e il bilancio pluriennale 2021/27 a ...Decisione sullo scostamento di bilancio la prossima settimana o anche a fine luglio (il 29), decreto con la prossima manovra in vigore a ridosso di Ferragosto, in tempo per rinviare la scadenza ...