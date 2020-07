Qualifiche GP Ungheria, Verstappen: “Qualcosa non sta funzionando” (Di sabato 18 luglio 2020) “Qualcosa non sta funzionando, anche rispetto all’anno scorso. Su questo circuito avevamo un ottimo bilanciamento ma tutto il weekend è stato complicato per noi: sono state delle Qualifiche deludenti“. C’è grande delusione da parte di Max Verstappen, solamente settimo al termine della qualifica del Gran Premio d’Ungheria. “Quale sarà il mio obiettivo per domani? I passi delle varie macchine sono piuttosto simili – ha commentato il pilota olandese della Red Bull ai microfoni di Sky Sport F1 -. Cercherò di fare il meglio e poi vedremo quale sarà il risultato finale ma sicuramente sarà una gara difficile”. Leggi su sportface

SkySportF1 : .@ValtteriBottas comanda l’1-2 Mercedes (?? #FP3) E Leclerc si mette tra le Racing Point I risultati ?… - SkySportF1 : .@LewisHamilton è STRATOSFERICO! E la @ScuderiaFerrari è davanti a Red Bull I risultati ? - SkySport : Budapest, Libere 3 LIVE e uno sguardo al meteo - LiveGPit : #F1 Gp Ungheria, qualifiche: Hamilton, pole da record! Di @SagliaNicola - FormulaPassion : #F1: tutta la delusione di #Verstappen al termine delle qualifiche dell'#HungarianGP per una #RedBull in evidente d… -