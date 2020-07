Pyte: il marketplace per ridurre la disoccupazione (Di sabato 18 luglio 2020) Una proposta totalmente made in Italy, pensata e realizzata per ridurre la disoccupazione e permettere ad aziende e freelance, liberi professionisti etc., di comunicare in maniera rapida e diretta. Parliamo di Pyte, il marketplace italiano del lavoro, ideato dal giovane imprenditore e laureando Giacomo Caputo, che debutterà ufficialmente online il 31 luglio. Come è nato il progetto Pyte.io, nasce da un’idea di Giacomo Caputo per ridurre la disoccupazione e combattere la povertà. Durante gli anni universitari svolti al Politecnico di Bari, dopo aver sviluppato e brevettato diversi software e dispositivi elettronici, Caputo realizza il progetto di un marketplace dedicato all’acquisto e alla vendita di lavori o ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Pyte: il marketplace per ridurre la disoccupazione - goldenjoe75 : Arriva Pyte, il marketplace italiano del lavoro - puntotweet : Arriva Pyte, il marketplace italiano del lavoro - -

Ultime Notizie dalla rete : Pyte marketplace Arriva Pyte, il marketplace italiano del lavoro Punto Informatico Arriva Pyte, il marketplace italiano del lavoro

Al debutto a fine mese Pyte, il marketplace e social network tutto italiano dove vendere o acquistare un lavoro da privati, professionisti e aziende. Al debutto a fine mese Pyte, il marketplace e soci ...

Pyte è il primo marketplace italiano dedicato al lavoro

Pyte.io, presentato come il primo marketplace italiano “per ridurre la disoccupazione e combattere la povertà”, sarà online il 31 luglio 2020 e disponibile nella lingua italiana e inglese. Il servizio ...

Al debutto a fine mese Pyte, il marketplace e social network tutto italiano dove vendere o acquistare un lavoro da privati, professionisti e aziende. Al debutto a fine mese Pyte, il marketplace e soci ...Pyte.io, presentato come il primo marketplace italiano “per ridurre la disoccupazione e combattere la povertà”, sarà online il 31 luglio 2020 e disponibile nella lingua italiana e inglese. Il servizio ...