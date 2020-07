Priorità a sicurezza e salute dei lavoratori (Di sabato 18 luglio 2020) Di seguito l’intervista rilasciata a Left da Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro. A cura di Carmine Gazzanni: «La prossima settimana tornerò a riunire il tavolo contro gli infortuni sul lavoro». È la promessa che la ministra Nunzia Catalfo fa intervistata da Left, con l’obiettivo di gettare le basi per un vero e proprio Piano di prevenzione già con la prossima legge di bilancio. «Quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato uno dei primi temi che ho voluto affrontare dopo il mio insediamento. Spesso si parla dei morti sul lavoro come di numeri, ma non dobbiamo mai dimenticarci che sono persone». • È un rischio che finora nelle varie legislature si è corso più e più volte… Non stavolta. Prima dell’emergenza sanitaria, al Ministero ... Leggi su ilblogdellestelle

