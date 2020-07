Paro: “Contenti della prestazione. Amrabat può dimostrare il suo valore anche in una big” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico Ivan Juric dell’Hellas Verona era stato fermato dal Giudice Sportivo. In panchina con i scaligeri c’era Mattero Paro. Il vice allenatore dei veronesi, al termine della gara odierna contro l’Atalanta, ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo di affrontare una squadra molto forte. La squadra ha dimostrato ancora una volta la sua crescita, siamo molto contenti della prestazione. I ragazzi devono essere orgogliosi”. L’Hellas Verona è una squadra molto simile all’Atalanta per la sua filosofia e per il suo modus operandi: “Come cultura calcistica abbiamo imparato tanto da Gasperini, per noi è un modello con le dovute differenze perchè ognuno apporta le sue modifiche”. Ivan Juric sta crescendo tantissimo negli ultimi ... Leggi su alfredopedulla

Dalla_SerieA : Verona, Paro: 'Gol di Cutrone lascia amarezza, partita di altissimo livello' - - sportli26181512 : Verona, Paro: 'Gol di Cutrone lascia amarezza, partita di altissimo livello': Il vice allenatore scaligero dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Paro “Contenti