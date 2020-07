Ordona, provincia di Foggia, scontro tra due auto per asfalto viscido, il bilancio è terribile, morta bimba di 8 anni, sei i feriti, alcuni gravi (Di sabato 18 luglio 2020) Il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 18 di ieri sulla strada statale 110 si fa sempre più pesante. Una bimba di 8 anni di Carapelle è morta, ferite sei persone, alcune in modo grave. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Si pensa che la causa sia stata l’asfalto liscio per l’incessante pioggia caduta in quelle ore. I sei feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali di Foggia. alcuni dei feriti sarebbero in gravissime condizioni. Leggi su baritalianews

