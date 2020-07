No Tav, assalto ad un cantiere in Val di Susa: ferito poliziotto (Di sabato 18 luglio 2020) I No Tav hanno assalito un cantiere in Val di Susa, durante gli scontri sono state lanciate delle bombe carta e un poliziotto è rimasto ferito Non si fermano gli scontri tra No Tav e le forze dell’ordine. Durante l’assalto di un cantiere in Val di Susa a Chiomonte (Torino) i manifestanti hanno iniziato un … L'articolo No Tav, assalto ad un cantiere in Val di Susa: ferito poliziotto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

