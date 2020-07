MotoGp, il mondiale al via da Jerez: cercasi disperatamente un rivale per Marc Marquez. L’antidoto alla noia è una Yamaha vincente (Di sabato 18 luglio 2020) Maverick Vinales, Fabio Quartararo e pure il ‘vecchietto’, Valentino Rossi. Poi le incognite Alex Rins su Suzuki e Andrea Dovizioso su Ducati. Da questi 5 nomi verrà fuori il prossimo rivale di Marc Marquez, ovvero l’uomo di cui la MotoGp ha disperatamente bisogno. Una gara della classe regina manca dal 17 novembre scorso: 245 giorni, un tempo spropositato per ogni appassionato. Ora il mondiale riparte dal circuito spagnolo di Jerez: sabato alle 14.10 le qualifiche, domenica alle 14 la gara. L’emergenza coronavirus ha concesso un calendario compresso: 13 gare in programma (per ora) di cui 7 in Spagna, 5 circuiti in cui si correrà due volte e il gran finale a Valencia a metà novembre. La smania per il ritorno delle due ruote e ... Leggi su ilfattoquotidiano

