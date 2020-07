Monza, Galliani bussa all’Inter per un attaccante (Di sabato 18 luglio 2020) Il Monza vuole costruire in vista della prossima stagione una rosa composta da tanti giovani italiani, sostenuti da un'ossatura di calciatori esperti e navigati in Serie B.OBIETTIVO SERIE Acaption id="attachment 974795" align="alignnone" width="1148" screenshot Monza (twitter)/captionLa squadra allenata da mister Brocchi nel corso della prossima stagione tenterà il grande salto verso i vertici della serie cadetta. Per riuscire in questa impresa servirà una rosa composta da un mix di giovani e giocatori navigati, un insieme di calciatori che riesca ad immedesimarsi dentro il difficile campionato di Serie B, per affrontarlo al meglio e riuscire a raggiungere la tanto desiderata Serie A.OBIETTIVO ESPOSITOcaption id="attachment 866917" align="alignnone" width="594" Getty images/captionAdriano Galliani ... Leggi su itasportpress

dade494 : RT @Smg_1908: Non vedo l'ora di fare intrallazzi col Monza di Berlu appena sale in A. Ausilio e Galliani che si mettono d'accordo per Gagli… - cops27mb1 : Calciomercato Monza, Di Marzio: ‘Anche Galliani sulla promessa dell’Inter Sebastiano Esposito’ - citynowit : “Un acquisto già fatto, pronti altri cinque colpi ” - Cristian_FF_79 : RT @Smg_1908: Non vedo l'ora di fare intrallazzi col Monza di Berlu appena sale in A. Ausilio e Galliani che si mettono d'accordo per Gagli… - RisorgINT : Su #Esposito c’è l’interesse di molte squadre. È di poche ore fa la notizia secondo cui il Monza di Galliani sarebb… -

