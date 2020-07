Milan, Bennacer: «Sono cresciuto tanto. Aspettavo il gol» (Di domenica 19 luglio 2020) Ismael Bennacer ha analizzato il successo conquistato contro il Bologna: le dichiarazioni del centrocampista del Milan Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Bologna. GOL – «Sarebbe stato meglio con i tifosi ma è importante lo stesso, la cosa più importante è che abbiamo vinto. Aspettavo questo gol, ora non devo mollare, devo aiutare ancora di più la squadra». CRESCITA – «Sono cresciuto tanto, il posizionamento, guardare prima di ricevere la palla anche quando difendiamo, essere più vicino all’area quando attacchiamo. Come oggi posso anche fare gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale ? ? #Saelemaekers (10’) ? #Calhanoglu (24’) ? #Tomiyasu (45’) ? #Bennacer (49’)… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan *3-1 Bologna *(Bennacer 49’) #SSFootball - AntoVitiello : Verso Napoli-Milan Formazione provata oggi a Milanello Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Benn… - at_mco : Magic Bennacer .. A piacere il suo gol Primo gol in rossonero anche per @IsmaelBennacer ???????????? #Milan #ACMilan… - sportli26181512 : Prima gioia in serie A con il Milan per Bennacer: E’ la serata delle prime volte. Dopo la prima rete di Alexis Sael… -