Michele Misseri lettera inedita: «Ci sono due innocenti in carcere, io ho ucciso Sarah Scazzi» (Di sabato 18 luglio 2020) Michele Misseri lettera dal carcere: il contadino di Avetrana, condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione (e in primo grado a 4 anni per auto calunnia) per l’occultamento del cadavere dalla nipote, Sarah Scazzi, rompe il silenzio. «Ci sono due innocenti in carcere, io ho ucciso Sarah» A rendere pubblica in esclusiva la sua missiva dal carcere, il settimanale Giallo. Quello di Misseri è l’ennesimo tentativo di scagionare sua moglie Cosima Serrano, e la loro figlia minore Sabrina. Le due donne, com’è noto, sono state condannate all’ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio per avere ... Leggi su urbanpost

magar0 : RT @teresaciabatti: Questa lettera/racconto inedito di Michele Misseri racconta che esisteva già tutto, molto prima. Orrore antichissimo. @… - IarosOscar : RT @tiztr: 'La lettera inedita di Michele Misseri è un'autobiografia dell'inferno.' Su @La_Lettura con @teresaciabatti a fare luce sul deli… - teresaciabatti : Questa lettera/racconto inedito di Michele Misseri racconta che esisteva già tutto, molto prima. Orrore antichissim… - tiztr : 'La lettera inedita di Michele Misseri è un'autobiografia dell'inferno.' Su @La_Lettura con @teresaciabatti a fare… - ZiROMELU : @DocStrowman Trapattoni alla michele misseri -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Misseri Michele Misseri rivela: “Sarah l’ho uccisa io, Sabrina e Cosima sono innocenti” ViaggiNews.com Delitto Avetrana, “Ho ucciso Sarah per il trattore”: nuova lettera di Misseri dal carcere

La morte di Sarah Scazzi ad Avetrana resta un delitto che presenta ancora numerose ombre. Michele Misseri dal carcere scagiona Sabrina e Cosima e fornisce un nuovo presunto movente. I dettagli. Condan ...

Michele Misseri rivela: “Sarah l’ho uccisa io, Sabrina e Cosima sono innocenti”

Omicidio Sarah Scazzi, come riporta il Settimanale Giallo in edicola Michele Misseri torna a parlare e lo fa facendo un’altra nuova clamorosa confessione. Il settimanale ‘Giallo’ ricostruisce ancora u ...

La morte di Sarah Scazzi ad Avetrana resta un delitto che presenta ancora numerose ombre. Michele Misseri dal carcere scagiona Sabrina e Cosima e fornisce un nuovo presunto movente. I dettagli. Condan ...Omicidio Sarah Scazzi, come riporta il Settimanale Giallo in edicola Michele Misseri torna a parlare e lo fa facendo un’altra nuova clamorosa confessione. Il settimanale ‘Giallo’ ricostruisce ancora u ...