Meteo Roma del 18-07-2020 ore 19:15 (Di sabato 18 luglio 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio locale acquazzoni e temporali non esclusi sull’arco Alpino tra pomeriggio e sera al centro Italia cieli in prevalenza sereni al mattino un po’ di nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati ampie schiarite anche in serata in nottata al Sud Italia nubifragi al mattino con locali piogge tra Calabria e Sicilia Orientale instabilità in aumento al pomeriggio con possibili temporali specie sulle zone interne di Calabria e sulle Isole maggiori piaciuto al miglioramenti ovunque tra la sera e la notte temperature minime in calo massime in generale rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro ... Leggi su romadailynews

SkyTG24 : Maltempo Lazio, allerta meteo gialla per 6 ore da questo pomeriggio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 18-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - infoitinterno : Allerta meteo Roma e Lazio 18 luglio: in arrivo piogge e temporali - miamarylun : RT @SkyTG24: Maltempo Lazio, allerta meteo gialla per 6 ore da questo pomeriggio - Notiziedi_it : Meteo a Roma e nel Lazio: allerta codice giallo dal pomeriggio di oggi sabato 18 luglio -