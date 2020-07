Manchester City- Arsenal, le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) La prima semifinale di FA Cup tra Manchester City e Arsenal si giocherà questa sera a Wembley. Pep Guardiola attende l’Arsenal di Arteta e la squadra che supererà il turno, affronterà la vincente di Manchester United-Chelsea. Mahrez affiancherà Sterling e Jesus. Gunners con Pepè, Lacazette ed Aubameyang. Ecco di seguito le formazioni ufficiali. Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; D.Silva, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Sterling Arsenal (4-3-3): Martinez; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Xhaka, Ceballos; Pepe, Lacazette, Aubameyang. Foto: guardiola twitter City L'articolo Manchester ... Leggi su alfredopedulla

