“Lavano i feti abortiti per farci i vaccini”, ma è un volontario che seppellisce dignitosamente bambini gettati via (Di sabato 18 luglio 2020) Ritorna la foto che mostra un uomo intento a ripulire feti abortiti, un’immagine triste e macabra in cui vediamo piccolissime creature disposte in bacinelle. L’immagine circola da anni e i mendicanti del web (scopri cosa sono a questo indirizzo), a seconda del trend dei social, cambiano la narrazione che l’accompagna. Se una volta serviva a condannare l’aborto oggi i condivisori compulsivi – con una forte componente no vax – restano sul tema del vaccino contro il COVID-19 e riferiscono che l’immagine mostra un uomo intento a ripulire i feti abortiti prima delle sperimentazioni. L’immagine, ancora, arriva da una pagina integralista in lingua spagnola che racconta un’altra versione ancora: i feti abortiti sarebbero pronti per ... Leggi su bufale

