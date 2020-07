Incubo biondo, trama e curiosità del thriller di Lauro Chartrand (Di sabato 18 luglio 2020) Incubo biondo è il film che andrà in onda stasera alle ore 21,45 su Rai Due. Il film ha come titolo originale One small indiscretion (Una piccola indiscrezione). Ecco qualche curiosità su questa pellicola. Incubo biondo: trailer, trama, cast e curiosità Incubo biondo è un film del 2017 ed è stato girato sia in Canada che negli Stati Uniti. Il film, però, è ambientato solo negli States. La pellicola racconta la storia di Caroline Winters, che si separa dal marito e ha un flirt con un uomo sposato, James. La relazione ha poca importanza, quindi la donna torna con il marito. Quella relazione, però, lascia il segno nella figlia di James, che allora era adolescente, Ella. La ragazza, dopo quella ... Leggi su nonsolo.tv

