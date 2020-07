Genoa, Nicola: "Lecce? Andiamo a prenderci questo risultato" (Di sabato 18 luglio 2020) GENOVA - "Andiamo a prenderci questo risultato e questa prestazione importante, perché ne abbiamo la possibilità" . Davide Nicola suona la carica al suo Genoa perché domani al Ferraris arriva il Lecce ... Leggi su corrieredellosport

Davide Nicola suona la carica al suo Genoa perché domani al Ferraris arriva il Lecce, scontro diretto per la salvezza che potrebbe essere determinante per la classifica ma anche per il morale. Ai ...Snodo cruciale al Ferraris, dove domenica sera il Genoa ospiterà il Lecce per una partita forse decisiva per la lotta salvezza. Sono i rossoblù, pur con il brutto ko con il Torino alle spalle, a conqu ...