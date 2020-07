Formazione e orientamento con RoadJob Academy (Di sabato 18 luglio 2020) Da RoadJob Academy un nuovo percorso di orientamento e Formazione: l’edizione 2020, gratuita e in partenza a settembre, è dedicata ai giovani fra i 18 e i 29 anni RoadJob Academy, il network creato da aziende, professionisti e scuole dei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza, per promuovere una nuova relazione fra industria e territorio e… L'articolo Formazione e orientamento con RoadJob Academy Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il sistema camerale grazie alla rilevazione Excelsior pubblica ogni anno l’aggiornamento dei fabbisogni occupazionali e della formazione delle imprese ... utile alle politiche attive del lavoro, ...

Anche il Carcere di Velletri avrà presto lo Sportello per i diritti del Detenuto. Il progetto prevede infatti l’attivazione di una rete di Sportelli per l’informazione e l’orientamento delle persone d ...

