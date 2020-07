Donna positiva a Ischia, l’Asl rassicura: “È tutto sotto controllo” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – In merito al caso della Signora M.M.P.G. di origine dominicana risultata positiva al Covid19, il tampone del Cotugno ha confermato quanto rilevato dai sanitari del Rizzoli di Ischia. Al momento, tuttavia, gli esiti dell’indagine epidemiologica portata avanti dall’Asl Napoli 2 Nord risultano tranquillizzanti. La Donna, infatti, era rientrata sull’isola il giorno 16 dopo un soggiorno di 14 giorni a Livigno, ospite del figlio e della nuora, individuata come caso indice in quanto positiva. Il giorno 17, presentando dei sintomi febbrili, MMPG si era recata all’ospedale Rizzoli dove, immediatamente è stata inserita nei percorsi dedicati ai sospetti COVID-19 e sottoposta al tampone rapido. All’esito positivo ... Leggi su anteprima24

