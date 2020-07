Daspo di 4 anni per Alessandro Caravita, figlio dello storico capo ultrà dell’Inter Franco (Di sabato 18 luglio 2020) La questura di Milano ha disposto il Daspo per quattro anni per Alessandro Caravita, figlio dello storico capo ultrà interista Franco. Fu arrestato a inizio giugno dopo la rissa che a Milano portò all’accoltellamento di un ragazzo. Secondo la questura, l’aggressione di cui è stato protagonista è “solo l’ultima manifestazione dell’indole facinorosa del ventenne, già noto alle Forze dell’Ordine per episodi di violenza con altri esponenti del mondo ultrà”. Caravita non potrà entrare negli stadi, anche all’estero, per quattro anni e non potrà frequentare i luoghi interessati dalla sosta, dal transito o ... Leggi su ilnapolista

