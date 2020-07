Covid-19, Aishwarya Rai ricoverata con la figlia: è grave (Di sabato 18 luglio 2020) L’ex Miss Mondo e attrice di Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan, è stata ricoverata in ospedale insieme alla sua famiglia a causa del Covid. Ex Miss Mondo Aishwarya Rai Bachchan (fonte gettyimages)Aishwarya Rai Bachchan è una delle star di Bollywood più famose al mondo. Insieme al marito Abhishek Bachchan, figlio di Amitabh Bachchan, leggenda di Bollywood, constituiscono una delle famiglie più ricche di Mumbai. Da quello che emerge l’attrice e la figlia vivevano in quarantena perché risultate positive al Covid domenica scorsa. Durante la settimana, la situazione si è aggravata per tutta la famiglia. ... Leggi su chenews

