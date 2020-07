Colpi d’arma da fuoco nella notte: ferito un pregiudicato nel Vesuviano (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – Il silenzio della notte appena trascorsa a Somma Vesuviana, nel Napoletano, si è spento sotto i Colpi d’arma da fuoco rivolti al pregiudicato, Luigi Colucci. Il 30enne, ferito ad una gamba e ad una mano, si è recato autonomamente all’Ospedale di Ottaviano, secondo quanto riferito ai carabinieri il giovane sarebbe stato ferito durante un tentativo di rapina. Ma ora gli inquirenti non escludono nessuna pista. La versione di Colucci è infatti al vaglio dei militari della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. L'articolo Colpi d’arma da fuoco nella notte: ... Leggi su anteprima24

