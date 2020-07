Andrea Delogu, l'incoraggiamento a Cassandra a la Vita in Diretta: 'Merd***, merd***, merd***'. Poi si commuove (Di sabato 18 luglio 2020) commossa a : ' merd***, merd***, merd*** '. Ospite del contenitore pomeridiano di Rai1, Cassandra la coraggiosa 21enne di Frattamaggiore che sta combattendo contro la leucemia e che è diventata famosa ... Leggi su leggo

twittantoridi : RT @MasterAb88: Tutto flop il daytime di Rai1. Dati catastrofici per #ioete (10,7%), #lavitaindiretta di Andrea Delogu (13,3%) senza concor… - annatomasi1 : RT @MasterAb88: Tutto flop il daytime di Rai1. Dati catastrofici per #ioete (10,7%), #lavitaindiretta di Andrea Delogu (13,3%) senza concor… - Salvobracchitt2 : RT @MasterAb88: Tutto flop il daytime di Rai1. Dati catastrofici per #ioete (10,7%), #lavitaindiretta di Andrea Delogu (13,3%) senza concor… - bdu_tv : RT @MasterAb88: Tutto flop il daytime di Rai1. Dati catastrofici per #ioete (10,7%), #lavitaindiretta di Andrea Delogu (13,3%) senza concor… - MicheleSpione1 : RT @MasterAb88: Tutto flop il daytime di Rai1. Dati catastrofici per #ioete (10,7%), #lavitaindiretta di Andrea Delogu (13,3%) senza concor… -