Vincenzo De Luca stavolta se la prende con Nicola Zingaretti (Di venerdì 17 luglio 2020) Sull’emergenza coronavirus «abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal governo. Ci ricordiamo alcune frasi come ‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Un segretario di partito che è anche un mio amico è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c’è ha beccato il Covid». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervistato da Bruno Vespa a Sorrento, al congresso Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile). «Non gli ho fatto il malocchio – ha aggiunto De Luca – mi sono solo difeso con le unghie e con i denti, per esempio rispetto al rientro dalla Lombardia di nostri concittadini. Abbiamo anticipato le decisioni prese dal Nord con grande ritardo, il 22 febbraio abbiamo bloccato le ... Leggi su giornalettismo

ZenatiDavide : Salvini-De Luca, nuovi sfottò. Il leader della Lega: “Lo mandiamo a far da spalla a Crozza…”: Continuano la serie d… - giornalettismo : Una 'battuta mal riuscita' di Vincenzo #DeLuca nei confronti di Nicola #Zingaretti ha rischiato di scatenare il put… - Open_gol : il presidente della Regione Campania non ha limato le sue dichiarazioni, nemmeno parlando del segretario del suo st… - danieledvpd : RT @SkyTG24: Coronavirus, De Luca: “In Campania siamo stati attentissimi, Zingaretti invece...' - Salvato95551627 : RT @SkyTG24: Coronavirus, De Luca: “In Campania siamo stati attentissimi, Zingaretti invece...' -