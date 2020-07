Stupra una bambina nei bagni della stazione: arrestato un 77enne. La minacciava col coltello (Di venerdì 17 luglio 2020) Avrebbe più volte violentato una bambina , minore di 14 anni, anche minacciandola con un'arma bianca: per questo un anziano di 77 anni è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. Una storia orribile,... Leggi su leggo

ShankarGole8 : RT @Sabrina67408695: Milano, stupro al parco in pieno giorno. La vittima: “Mi ha aggredito un africano” Fkn sex obsessed #zombies ????????????… - fede9013 : @lorenzB59 @BelpietroTweet Questa è come quando un immigrato stupra una donna (cosa che succede tra l'altro spesso… - il_brigante07 : RT @antoniorunci: @annalamb35 @Libero_official ... se tocchi un nero ti linciano in tv e sui giornali se un nero stupra una donna bianca la… - Carmeli33392291 : RT @Sabrina67408695: Milano, stupro al parco in pieno giorno. La vittima: “Mi ha aggredito un africano” Fkn sex obsessed #zombies ????????????… - Sabrina67408695 : Milano, stupro al parco in pieno giorno. La vittima: “Mi ha aggredito un africano” Fkn sex obsessed #zombies ??????????… -