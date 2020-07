Sondaggi Dire-Tecnè, Meloni affossa Salvini: in un anno Fdi +9,4% e Lega -12,1% (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – Un vero boom di consensi per il partito di Giorgia Meloni in anno. Fratelli D’Italia guadagna quasi il 10 per cento (esattamente + 9,4% rispetto a luglio del 2019). E specularmente, l’altro partito di centrodestra, la Lega di Matteo Salvini, scende a – 12,1%. E’ quanto emerge dal sondaggio Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 16 e il 17 luglio 2020 con metodo cati – cawi. Leggi su dire

