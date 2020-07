Scia di sangue calabrese in Canada, un altro "uomo di rispetto" ucciso nei sobborghi di Hamilton (Di venerdì 17 luglio 2020) "Cumpari Pascali": così i calabresi di Hamilton chiamavano Pasquale "Pat" Musitano ucciso nei sobborghi della città dell'Ontario nei giorni scorsi. L'uomo, detto pure Pat Fat cioè Pasquale il grasso,... Leggi su feedpress.me

"Cumpari Pascali": così i calabresi di Hamilton chiamavano Pasquale "Pat" Musitano ucciso nei sobborghi della città dell'Ontario nei giorni scorsi. L'uomo, detto pure Pat Fat cioè Pasquale il grasso, ...

Usa, sparatoria a Brooklyn: muore bimbo di un anno

Si allunga la scia di sangue dovuta alla violenza delle armi da fuoco a New York, dove dall'inizio della pandemia e del conseguente lockdown si assiste a un'ondata di sparatorie senza precedenti.

