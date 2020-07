Roma-Inter, Lukaku e la corsa contro il tempo: all’Olimpico può essere titolare (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo il roboante 0-4 in casa della Spal, l’Inter si prepara a un’altra trasferta. Domenica alle 21:45 di fronte ai nerazzurri ci sarà la Roma di Fonseca e per i ragazzi di Conte questo sarà un altro esame per la difesa del secondo posto e per tentare di attaccare la Juventus. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport in vista del match dell’Olimpico il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare Romelu Lukaku. Ieri l’attaccante belga, assente a Ferrara, si è allenato alla Pinetina e punta a una maglia da titolare in occasione del big match del 34° turno. È probabile anche il recupero di Barella, altro giocatore out per problemi fisici. Leggi su sportface

