Partite IVA, stangata da 33mld. “Una su tre non potrà pagare” (Di venerdì 17 luglio 2020) Una vera e propria beffa quella del governo a danno delle piccole e medie imprese. Sembrerebbe proprio che “gli aiuti che sono stati concessi nelle settimane scorse servano solo per pagare le tasse di questi giorni”, spiega Sergio Giorgini, vicepresidente del consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro.Il mese di luglio è un ammasso di scadenze di obblighi fiscali. Da qui alla fine del mese alle casse dello Stato dovrebbero (ri)entrare oltre 30 miliardi di euro. Gli adempimenti si sommano a decine, ma quattro in particolare rappresentano un bel colpo: i saldi Irpef e Ires, che valgono non meno di 14 miliardi; e gli acconti che si aggirano attorno ai 20 miliardi. “Una partita Iva su tre non è nella condizioni di poter rispettare le scadenze. Si prosegue giorno per giorno senza sapere per quanto si potrà reggere”, dichiara Giorgini. Per ... Leggi su ilparagone

