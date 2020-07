Palinsesti Rai, esclusi e ‘retrocessi’: Salvo Sottile, Pierluigi Diaco, Serena Dandini, Carlotta Mantovan (che però ha scelto il “no grazie”) (Di venerdì 17 luglio 2020) esclusioni eccellenti, retrocessioni che fanno notizia, volti in attesa di una ricollocazione. Chi entra e chi esce, la storia si ripete ogni anno. Il caso Lorella Cuccarini non ha trovato ufficialmente una soluzione. La conduttrice non sarà più alla guida de La Vita in Diretta e l’argomento ha tenuto banco per settimane, anche con risvolti politici e scontri con il collega Alberto Matano. “Ho letto molte polemiche ma io e Lorella abbiamo un ottimo rapporto. Ho deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica e non ho nulla contro di lei. Ho pensato di far rientrare Lorella nella sua specialità ossia l’intrattenimento. Nella mia ipotesi, c’è anche lo Zecchino d’Oro ma stiamo parlando anche di altri impegni”, ha dichiarato il direttore di Rai1 Stefano Coletta nel corso della presentazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

